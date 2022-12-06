У моей пожилой тети была черепно-мозговая травма в результате несчастного случая. Два года назад пришлось поместить ее в пансионат «Долгожители» https://krasnodar.zabotadom.ru/. Ни разу не пожалели о выборе. Выздоровления в нашем случае можно не ожидать, но по крайней мере тетя все время под

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