Посетила пансионат «Долгожители» https://ekbpans.ru/ . Неплохое место, уютный дом, современные кровати, в туалетах поручни. Все для людей. Определила бабушку в двухместную комнату, так же разрешили даже привезти небольшие полочки из дома для уюта.Далее
Краткая информация
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У моей пожилой тети была черепно-мозговая травма в результате несчастного случая. Два года назад пришлось поместить ее в пансионат «Долгожители» https://krasnodar.zabotadom.ru/. Ни разу не пожалели о выборе. Выздоровления в нашем случае можно не ожидать, но по крайней мере тетя все время подДалее