ТВОЯ КАРТА ДНЯ
На 1️⃣7️⃣ июля
Расшифровка в карусели
ТВОЯ КАРТА ДНЯ
На 1️⃣7️⃣ июля
Расшифровка в карусели
Общий расклад - что это?
Как им пользоваться?
Общий расклад - это разновидность раскладов, в котором участвует несколько позиций, одну из которых вопрошающий должен выбрать.
Общий расклад не является индивидуальным и личным, он общий, обобщенный, примерный, описывает проблему абстрактно иДалее
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Указала день своего рождения "03.01.1988"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Считываю информацию с квантового поля. Владею инструментом ТАРО и гадаю на кофейной гуще"Изменила свою фамилию на "МетоТАРО"Далее
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