Краткая информация

  • 03.01.1988, 35 лет
  • В активном поиске
  • 0 друзей
Наталья МетоТАРО
4 ч.

Общий расклад - что это?

Как им пользоваться?


Общий расклад - это разновидность раскладов, в котором участвует несколько позиций, одну из которых вопрошающий должен выбрать.


Общий расклад не является индивидуальным и личным, он общий, обобщенный, примерный, описывает проблему абстрактно и

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Наталья МетоТАРО
4 ч.

Указала день своего рождения "03.01.1988"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Считываю информацию с квантового поля. Владею инструментом ТАРО и гадаю на кофейной гуще"Изменила свою фамилию на "МетоТАРО"

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