Общий расклад - что это?

Как им пользоваться?





Общий расклад - это разновидность раскладов, в котором участвует несколько позиций, одну из которых вопрошающий должен выбрать.





Общий расклад не является индивидуальным и личным, он общий, обобщенный, примерный, описывает проблему абстрактно и

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