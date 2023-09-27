По условиям жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022, помимо невозможности попадания в одну группу двух и более команд из любой не европейской конфедерации, существовало ещё два правила применительно к европейским командам, а именно: их не могло быть больше двух в одной группе, аДалее
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