Краткая информация
- 25.01.1981, 41 год
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ГОТОВ ли Я к … Готов ли я к созданию семьи 👨👩👧, детям 🤱🏻, смене работы 👩🏻🏫, основанию своего бизнеса 👩🏻🍳, переехать в другой город 🌆 или страну 🕍и т.д. Когда очень хочется перемен или нас активно к этому подталкивают… неизбежно встает вопрос – а я точно готов к этим переменам? Хватит сил? ЕслиДалее
Указала день своего рождения "25.01.1981"Указала свой статус: "Таролог. Отвечу на твой вопрос, найду решение. В картах Таро вижу все ответы. Работаю ежедневно, 24/7"Далее