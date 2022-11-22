ГОТОВ ли Я к … Готов ли я к созданию семьи 👨‍👩‍👧, детям 🤱🏻, смене работы 👩🏻‍🏫, основанию своего бизнеса 👩🏻‍🍳, переехать в другой город 🌆 или страну 🕍и т.д. Когда очень хочется перемен или нас активно к этому подталкивают… неизбежно встает вопрос – а я точно готов к этим переменам? Хватит сил? Если

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