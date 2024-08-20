Пять хвостов и 72 участка: губернатор Сахалинской области расширил возможности для рыбаков-любителей https://sakh.online/news/18/2024-08-19/pyat-hvostov-i-72-uchastka-gubernator-sahalinskoy-oblasti-rasshiril-vozmozhnosti-dlya-rybakov-lyubiteley-434788
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В Углегорске состоялся чемпионат по ловле трески https://sakh.online/news/18/2024-08-18/v-uglegorske-sostoyalsya-chempionat-po-lovle-treski-434589