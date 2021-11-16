Краткая информация

  • 15.11.2003, 18 лет
  • В активном поиске
  • 0 друзей
dasha_ dektayreva

~Рецепт классической солянки~ •Вода: 3.5 л Говядина: 500 гр Картошка: 400 гр Копченая колбаса: 200 гр Вареная колбаса: 200 гр Соленые огурцы: 4 шт. Лук: 1 шт. Морковь: 1 шт. Томатная паста: 2 стол.л. Растительное масло: 2 стол.л. Лавровый лист: 2 шт. Перец черный молотый: по вкусу Соль: по вкусу

Обсудить
dasha_ dektayreva

Указала день своего рождения "15.11.2003"Изменила семейное положение на "В активном поиске"

Обсудить

Картина дня

наверх