~Рецепт классической солянки~ •Вода: 3.5 л Говядина: 500 гр Картошка: 400 гр Копченая колбаса: 200 гр Вареная колбаса: 200 гр Соленые огурцы: 4 шт. Лук: 1 шт. Морковь: 1 шт. Томатная паста: 2 стол.л. Растительное масло: 2 стол.л. Лавровый лист: 2 шт. Перец черный молотый: по вкусу Соль: по вкусу
Краткая информация
- 15.11.2003, 18 лет
- В активном поиске
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