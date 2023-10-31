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Краткая информация
- 09.01.1987, 36 лет
- Ничего серьёзного
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Репост публикации
Кто то видит войну в Мире я вижу Мир на войне,давайте не пускать в свое сердце ненависть и непонимания других народов и наций и оставаться людьми!Правда одна нет такой ненависти чтоб заставить себя убивать и оскорблять других,это Правда!все остальное Ложь!
С Днём водителями)))