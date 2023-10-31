Ильдар Галиакбаров
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Краткая информация

  • 09.01.1987, 36 лет
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей
Репост публикации
Ильдар Галиакбаров
4 ч.
Ильдар Галиакбаров
4 ч.
Кто то видит войну в Мире я вижу Мир на войне,давайте не пускать в свое сердце ненависть и непонимания других народов и наций и оставаться людьми!Правда одна нет такой ненависти чтоб заставить себя убивать и оскорблять других,это Правда!все остальное Ложь!
Ильдар Галиакбаров
4 ч.
Кто то видит войну в Мире я вижу Мир на войне,давайте не пускать в свое сердце ненависть и непонимания других народов и наций и оставаться людьми!Правда одна нет такой ненависти чтоб заставить себя убивать и оскорблять других,это Правда!все остальное Ложь!

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