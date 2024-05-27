Вячеслав
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Краткая информация

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Вячеслав
Этот понедельник?!. Мои "Краткие заметки" продолжаются!. Жизнь в сюжет!. Мой современный девятнадцатый квартал!. Я теперь как будто живу в некой железной клетке. Мой прошлый девятнадцатый квартал?!. Мне всегда хотелось такой же спокойной жизни, без всяких бед и волнений!. В этот момент справедливо
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