Этот понедельник?!. Мои "Краткие заметки" продолжаются!. Жизнь в сюжет!. Мой современный девятнадцатый квартал!. Я теперь как будто живу в некой железной клетке. Мой прошлый девятнадцатый квартал?!. Мне всегда хотелось такой же спокойной жизни, без всяких бед и волнений!. В этот момент справедливо

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