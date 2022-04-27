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Краткая информация
- 10.05.1983, 38 лет
- Высшее
- В активном поиске
- экономист
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Захар Прилепин: идёт битва символов, поэтому востребована бабушка с флагом. «Старший шолоховский сын спросил однажды у отца, уже в 70-е, об итогах когда-то случившейся Гражданской, на что Шолохов вдруг ответил: она не закончилась», — рассуждает писатель Захар Прилепин. Откуда приползла зараза Юлия