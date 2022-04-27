Краткая информация

  • 10.05.1983, 38 лет
  • Высшее
  • В активном поиске
  • экономист
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Tatiana Birman

Указала день своего рождения "10.05.1983"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "экономист"Изменила семейное положение на "В активном поиске"

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Tatiana Birman

Захар Прилепин: идёт битва символов, поэтому востребована бабушка с флагом. «Старший шолоховский сын спросил однажды у отца, уже в 70-е, об итогах когда-то случившейся Гражданской, на что Шолохов вдруг ответил: она не закончилась», — рассуждает писатель Захар Прилепин. Откуда приползла зараза Юлия

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