Бокалы для вина и игристого – это не просто предметы посуды, а важная составляющая культурного и эстетического аспекта потребления этих напитков. Различные формы и размеры бокалов предназначены для того, чтобы подчеркнуть особенности каждого вида вина. Например, бокалы для красного вина обычно