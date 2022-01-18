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Причины неисправностей двигателя ЯМЗ 238. https://dost-zapchasti.ru/ Самым ТОПовым двигателем, который был запущен в производство еще в советское время на Моторостроительном заводе (г. Ярославль) считается ЯМЗ-238. Линия производства была запущена в начале 60-х годов XX века. И продолжают