Причины неисправностей двигателя ЯМЗ 238. https://dost-zapchasti.ru/ Самым ТОПовым двигателем, который был запущен в производство еще в советское время на Моторостроительном заводе (г. Ярославль) считается ЯМЗ-238. Линия производства была запущена в начале 60-х годов XX века. И продолжают