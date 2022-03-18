Травяной чай с "ВЕРБЕНОЙ" ✅ Состав: 2 ч.л. цветков вербены, 200 мл воды. Способ приготовления: залить цветки вербены кипятком, дать настояться в течение 5 мин., затем процедить. ✅ Способ применения: принимать при простудах, головной боли, головокружении, некоторых заболеваниях желудка. Также можно
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- 24.11.1983, 38 лет
- В активном поиске
Рецепты от болей в "СУСТАВАХ И СПИНЕ" ✅ И так этот пост я решил написать так как вижу что многие выкладывают фото с одуванчиками но не знают его целебные свойства. Я не буду расписывать полностью что он лечит. ✅ Думаю многие страдают от хондроза, артроза, болях в суставах и пояснице. Так вот эти
Травяной чай с "ЛАВАНДОЙ" ✅ Лавандовый чай принесет массу пользы людям, с напряженным образом жизни. Он поможет тем, кто страдает от бессонницы, тревожности, имеет склонность к депрессивным расстройствам. Горячий чай с лавандой и медом согревает организм, повышает иммунитет и помогает быстрее
Травяной чай "ИСЦЕЛЕНИЕ" В очередной раз простыл и болеть не хотелось как то🤧🤒 И у меня в голове родилась очередная идея. 🤔 ✅ Все компоненты содержимого чая у меня были и я решил как всегда протестировать работу донного чая. ✅ Быстренька включил чайник и пока он закипал намешал трав. Залив это все