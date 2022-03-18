Рецепты от болей в "СУСТАВАХ И СПИНЕ" ✅ И так этот пост я решил написать так как вижу что многие выкладывают фото с одуванчиками но не знают его целебные свойства. Я не буду расписывать полностью что он лечит. ✅ Думаю многие страдают от хондроза, артроза, болях в суставах и пояснице. Так вот эти