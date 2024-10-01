Указала день своего рождения "20.03.1987"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Тренер!"Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свой псевдоним - "Luna"
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Краткая информация
- 20.03.1987, 37 лет
- Высшее
- Есть пара
- Тренер!
- 0 друзей