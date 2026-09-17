Как найти первую работу без опыта и не ошибиться с выбором? Первая работа почти всегда вызывает больше вопросов, чем последующие. Где искать вакансии? Что писать в резюме, если профессионального опыта еще нет? Как понять, что работодатель действительно готов обучать новичка, а не просто использует ... Далее