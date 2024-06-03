Для качественной покраски волос совсем не обязательно идти в салон. Изменить цвет локонов можно дома. Мастера окрашивания Тимур Яцук, Елена Доброва и Валерия Ивлева рассказали, как выбрать красящее средство, покрасить волосы самостоятельно и получить отличный результат....Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей
Стрижки, выполненные в стиле каскада, находятся на пике популярности уже не один сезон. Постепенно техника претерпела ряд изменений согласно модным тенденциям, но структура осталась прежней
Хорошо, когда красивые волосы – дар природы. Но не всем везет. Некоторым из нас приходится прилагать усилия, чтобы добиться блестящих результатов. Рассказываем, как сделать волосы лучше.