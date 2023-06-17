Указала день своего рождения "04.06.1962"Заполнила раздел "любимые игры" : "головоломки"Заполнила раздел "любимая музыка" : "эстрада,классика,музыка из фильмов"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "агент по страхованию"ИзменилаДалее
Краткая информация
- 04.06.1962, 61 год
- Специальное
- В браке
- агент по страхованию
🚘 Договор ОСАГО обязателен для всех автомобилистов, он защищает интересы виновника ДТП перед пострадавшей стороной. Вы можете сами сделать себе цифровой полис по этой ссылке https://clck.ru/34jbAQ