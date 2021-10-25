Краткая информация

  • 27.06.1976, 45 лет
  • Высшее
  • Всё сложно
  • Инженер
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Макс

Изменил раздел "любимые фильмы" : "Мой друг Иван Лапшин, Сталкер, Солярис, …"

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Макс

Указал день своего рождения "27.06.1976"Заполнил раздел "любимые книги" : "Довлатов, Чехов, Зощенко"Заполнил раздел "любимая еда" : "Которую готовлю сам))"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Бах, Вивальди, Русский рок 90-х"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Мой друг Иван Лапшин, Сталкер, Солярис, …

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