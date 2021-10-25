Указал день своего рождения "27.06.1976"Заполнил раздел "любимые книги" : "Довлатов, Чехов, Зощенко"Заполнил раздел "любимая еда" : "Которую готовлю сам))"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Бах, Вивальди, Русский рок 90-х"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Мой друг Иван Лапшин, Сталкер, Солярис, …