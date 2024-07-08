Анастасия Таролог
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Краткая информация

  • 1 друг
Анастасия Таролог
Приветствую,друзья!🌹 Я не тот таролог, который Вам всё расскажет по одной карте. Мне важно докопаться до истины. И мне важно, чтобы после моих консультаций Вы понимали что происходит в Вашей жизни. Я не трогаю вопросы кармы и судьбы,также я не смотрю вопросы, связанные со здоровьем и маленькими
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