Приветствую,друзья!🌹 Я не тот таролог, который Вам всё расскажет по одной карте. Мне важно докопаться до истины. И мне важно, чтобы после моих консультаций Вы понимали что происходит в Вашей жизни. Я не трогаю вопросы кармы и судьбы,также я не смотрю вопросы, связанные со здоровьем и маленькими...Далее
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