Какие устройства поддерживают eSIM: разбираем по брендам и поколениям Поддержка eSIM — это не премиальная функция и не эксклюзив флагманов. Технология есть на большинстве смартфонов, выпущенных после 2018 года, но список совместимых моделей всё равно стоит проверять перед покупкой тарифа. Apple ... Далее