Era Global
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Краткая информация

  • 12.04.1999, 27 лет
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Era Global
Какие устройства поддерживают eSIM: разбираем по брендам и поколениям Поддержка eSIM — это не премиальная функция и не эксклюзив флагманов. Технология есть на большинстве смартфонов, выпущенных после 2018 года, но список совместимых моделей всё равно стоит проверять перед покупкой тарифа. Apple... Далее