Важно отметить, что лечение суставов должно проводиться под наблюдением квалифицированного медицинского специалиста. Нетрадиционные методы могут быть дополнительным средством к обычному медицинскому лечению, но не заменяют его. Вот несколько нетрадиционных методов, которые могут помочь в укреплении

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