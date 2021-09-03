5 сентября 2021 г. Цитата дня Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель частная, а любовь есть добродетель всеобъемлющая. прп. Иоанн Лествичник Мысли свт. Феофана Затворника (1Кор.9:2–12; Мф.18:23–35)Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец Мой
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4 сентября 2021 г. Цитата дня Пусть тебя гонят, ты не гони; пусть тебя распинают, ты не распинай; пусть обижают, ты не обижай; пусть на тебя клевещут, ты не клевещи; будь кроток, а не ревностен во зле. прп. Исаак Сирин Этот день в истории 4 сентября 1192 года Князь Всеволод Большое Гнездо
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3 сентября 2021 г. Цитата дня Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего, прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним? прп. Иоанн Лествичник Этот день в истории