‎4 ‎сентября ‎2021 ‎г. Цитата дня Пусть тебя гонят, ты не гони; пусть тебя распинают, ты не распинай; пусть обижают, ты не обижай; пусть на тебя клевещут, ты не клевещи; будь кроток, а не ревностен во зле. прп. Исаак Сирин Этот день в истории ‎4 ‎сентября 1192 года Князь Всеволод Большое Гнездо