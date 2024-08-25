Фразеологизм “Яко тать в нощи” имеет значение “как вор в ночи” или “неожиданно, незаметно”. Этот оборот является крылатым выражением, который отражает ситуацию, когда что-то происходит незаметно, скрытно, каким-то загадочным образом, или внезапно......Далее
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