Таргетолог Мари
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 0 друзей
Таргетолог Мари
Привет! Я -Мария, серый/белый таргетолог, СММ, маркетолог.
Лучшая в сфере медицины (клиники пластической хирургии, стоматологии, медцентры)

Мои клиенты охотно меня рекомендуют, потому видео с операций и даже грудь - все это без блокировок!

• строю продажи через таргет. Использую НЛП, чтобы
...Далее

Маркетинг Таргет Смм Мари Беккер

Картина дня

наверх