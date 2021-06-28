Ну хорошо, Поляков можно понять, они бьются с немцами за лидерство в Европе. Им есть что терять. А как понять прибалтов, живущих на дотации от Евросоюза. Им бы не конфликтовать с Меркель и Макроном, а поддерживать их стремление к интеграции с Россией. Но, нет. Гнилой гонор не даёт жить нормально.