Краткая информация

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Anatoliy Skorohodov
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Ну хорошо, Поляков можно понять, они бьются с немцами за лидерство в Европе. Им есть что терять. А как понять прибалтов, живущих на дотации от Евросоюза. Им бы не конфликтовать с Меркель и Макроном, а поддерживать их стремление к интеграции с Россией. Но, нет. Гнилой гонор не даёт жить нормально.

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Закон и Порядок

Прибалты и поляки разваливают ЕС: при чем тут Путин?

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Anatoliy Skorohodov
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Наконец-то слова не мальчика, а мужа. Старой Европе пора уже сотрудничать с Россией как в политике, так и в торговле. Выгода в первую очередь для Европы. Ну, а те, что находятся на обочине, пусть там и сидят. Ненависть, как известно, порождает болезни. Каждому своё. Умному - развитие. Неумному -

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Закон и Порядок

Макрон обвинил лидеров Прибалтики и Польши в "русофобии"

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Anatoliy Skorohodov
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Ну, что тут скажешь! Нужно радоваться и гордиться нашими учёными и политиками! Обезопасили, насколько только возможно, целостность государства Российского. Я думаю, Байден оценит наше преимущество, и убавит градус хамского поведения, с которым он ехал на саммит.

Закон и Порядок

«Мурманск-БН» привел в ярость США...

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