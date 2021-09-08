МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.