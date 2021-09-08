Краткая информация

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Индия решила помочь России в развитии Севморпути 3 сентября 2021, 11:42Текст: Дмитрий Зубарев Индия окажет России содействие в развитии Северного морского пути и превращении его в международную торговую артерию, сообщил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая по видеосвязи на пленарном

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.

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Мосгорсуд смягчил приговор политологу Николаю Платошкину Короткая ссылка7 сентября 2021, 19:03 534 Мосгорсуд смягчил приговор осуждённому на пять лет условно политологу Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, снизив ему срок наказания на три

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Возможный преемник Меркель пригрозил РФ новыми санкциями по Nord Stream

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