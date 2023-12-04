Таро_Гадания_Эзотерика
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Краткая информация

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Таро_Гадания_Эзотерика
5 ч.
Друзья! Ни для кого не секрет, что сейчас колоссальный рост интереса людей к астрологии, картам Таро и пр. средствам мантики. Люди хотят заглянуть в будущее, это понятно и правильно в наше интересное время. Предлагаю вам отлично научиться гадать на картах Таро. Это может стать вашим средством
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