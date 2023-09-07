Указал день своего рождения "02.01.2008"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Автор - исполнитель: Dj7Djalil Всем большой приветик! Меня зовут Джалил, я из города Ставрополь! Моя деятельность - это музыка, пишу музыку. Я с детства люблю музыку. ❤️‍🔥 Пишу музыку примерно с 12 лет, а медициной с 15. Мое творчество собрало не много, не мало прослушиваний. ВСЕГО СТРИМОВ ПО СИНГЛАМ: 56, 434 ВСЕГО СТРИМОВ ПО АЛЬБОМАМ: 41, 866 ВСЕГО ПЕСЕН: 16 Также я люблю заниматься спортом, баскетбол люблю, волейбол, люблю играть на гитаре. Я очень сильно люблю свой город. Ставрополь всегда останется в моем сердце. В Ставрополе и в Ставропольском крае - живут самые лучшие люди. В будущем планирую давать концерты, покорять большие города. Особенно любимый Ставрополь. Моя музыка - это моя главная деятельность. Вроде бы я все рассказал. Спасибо большое что прочитал, люблю всех вас!❤️❤️‍🔥🔥

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