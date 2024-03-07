Тина Владимирова
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Репост публикации
Тина Владимирова
14 ч.
четко развели этих писак- уродов , вот и вылезла их гнилая душонка наружу, гонорары свои отдают укропам , чтоб те оружие закупали и этим оружием наших пацанов убивали. А эта писательница - маразматичка Людмила Улицкая старая прошмандовка туда же лезет со своими гонорарами!!!
Спутник
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