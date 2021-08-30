Ближе к цели. Женщина подарила более 600 000 рублей неизвестному. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» поступило сообщение от женщины 1959 г.р. о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами. При опросе потерпевшая пояснила, что в дневное