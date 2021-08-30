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Настоятель местной православной религиозной организации Храма Успения Пресвятой Богородицы Иеромонах Корнилий будет прививаться Отец Корнилий перенес заболевание новой коронавирусной инфекции очень тяжело. В больнице он провел 2 недели и еще 3 находился дома на временной самоизоляции. При
Начальником Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» подполковником полиции Артемом Валерьевичем Талькиным подведены итоги работы за 7 месяцев 2021 года За 7 месяцев 2021 года в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» поступило 14 388 сообщений (заявлений) о преступлениях и
Ближе к цели. Женщина подарила более 600 000 рублей неизвестному. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» поступило сообщение от женщины 1959 г.р. о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами. При опросе потерпевшая пояснила, что в дневное
Полицейские Верхней Пышмы провели рабочую встречу с сотрудниками предприятия с целью информирования о видах и способах мошенничества Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» проведена рабочая встреча с работниками МАУ СШ «Лидер». На рабочей встрече присутствовало более 20