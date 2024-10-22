Владимир Громов
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Краткая информация

  • 22.01.1969, 55 лет
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
  • Cвоё дело.
  • 0 друзей
Владимир Громов
Указал день своего рождения "22.01.1969"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Cвоё дело."Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Счастливый путешественник и отличный папа"Указал свою фамилию - "Громов"Изменил свое имя на "Владимир"
Владимир Громов
“Старость - это время, когда человек должен научиться жить заново, но уже с мудростью и опытом, которые приобрел в течение жизни.”

Картина дня

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