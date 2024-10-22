Указал день своего рождения "22.01.1969"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Cвоё дело."Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Счастливый путешественник и отличный папа"Указал свою фамилию - "Громов"Изменил свое имя на "Владимир"