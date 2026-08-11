Андрей Федотов
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Краткая информация

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Андрей Федотов
ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки объявляет старт предзаказов на внедорожник ESTEO MX Премиальный автомобильный бренд ESTEO объявляет о старте предпродаж технологичного среднеразмерного внедорожника MX. Заказать автомобиль можно в официальных дилерских центрах бренда, в том числе в ESTEO Центр... Далее
Андрей Федотов
ESTEO EXLANTIX ET8: новый гибридный внедорожник появится в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки Бренд ESTEO, представленный в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки, представит на российском авторынке новый флагманский шестиместный гибридный внедорожник EXLANTIX ET8.
ESTEO EXLANTIX ET8 оснащен... Далее
Андрей Федотов
Новый среднеразмерный кроссовер JELAND J7: яркий дизайн и современные технологии доступны клиентам JELAND АвтоСпецЦентр Марьино В дилерском центре JELAND АвтоСпецЦентр Марьино начались продажи нового среднеразмерного кроссовера JELAND J7. Модель представлена в двух комплектациях – Комфорт и... Далее
Андрей Федотов
Стрит-арт на колесах: OMODA|JAECOO АвтоСпецЦентр Марьино стал участником арт-инсталляции в ТРЦ Авиапарк Дилерский центр OMODA|JAECOO АвтоСпецЦентр Марьино принял участие в арт-инсталляции на площадке столичного ТРЦ Авиапарк, которая проходит с 1 июня по 31 июля. Мероприятие стало частью... Далее
Андрей Федотов
ESTEO Центр АВТОДОМ Таганка, ESTEO Центр АВТОДОМ Варшавка и ESTEO Центр АВТОДОМ Стачек – флагманские гибриды доступны по госпрограмме Три флагманские гибридные модели премиального бренда ESTEO, представленного в дилерских центрах ESTEO Центр АВТОДОМ Таганка, ESTEO Центр АВТОДОМ Варшавка и ESTEO... Далее