Стрит-арт на колесах: OMODA|JAECOO АвтоСпецЦентр Марьино стал участником арт-инсталляции в ТРЦ Авиапарк Дилерский центр OMODA|JAECOO АвтоСпецЦентр Марьино принял участие в арт-инсталляции на площадке столичного ТРЦ Авиапарк, которая проходит с 1 июня по 31 июля. Мероприятие стало частью ... Далее