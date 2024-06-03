Выбор педиатра для своего ребенка – одна из наиболее ответственных задач для родителей. Педиатр становится не только врачом, но и советчиком, и наставником, который поможет справляться с любыми вопросами, касающимися здоровья и развития ребенка. В Брянске доступно множество клиник и частных

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