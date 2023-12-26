Зачем нужны юристы по банкротству? Можно ли проходит процедуру банкротства самостоятельно?





Можно. Но! Есть вероятность потерять время, деньги и в результате остаться с долгами.





Банкротство это достаточно сложная процедура. Но с помощью грамотного юриста Вы пройдёте её с наименьшими

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