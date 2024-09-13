Мы https://chip-tuning24.ru занимаемся прошивками главного блока управления двигателем и высвобождаем ресурсы, скрытые заводом изготовителем, не превышая допустимую нагрузку на узлы и агрегаты. На профессиональном уровне осуществляем программное отключение EGR, AdBlue, DEF, SCR, DPF, DOC.
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