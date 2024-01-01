Akimova_Mariya1983
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Краткая информация

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Akimova_Mariya1983
5 ч.
В список шести лучших регионов России для гастрономического туризма вошел Красноярский край. Эксперты оценили сибирскую кухню в целом и отметили, что в Красноярском крае у гастротуристов большой популярностью пользуются пельмени, ароматные блюда из дичи, сугудай и таежные дары: папоротник, ягоды и
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