Сегодня сантехник спб 78 на улице морская что находится в Ольгино, устранил протечку. Как видно на фильтре присутствует брак, если бы не наш сантехник который нас спас сегодня, не знаю что и было. Спасибо за мгновенный выезд сантехника, и быстрые действия сантехника спасли нас от потопа. Теперь

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