❗МОСКВА, ПИТЕР!!!!❗ Самый добрый, самый рыжий-рыжий конопатый Руди ИЩЕТ ДОМ И СЕМЬЮ! Руди жил у очень пьющих людей .... Часто был голодным и приходилось ночевать на улице.... А так как он жил с ними в Беларуси - очередная такая холодная его ночёвка закончилась в усыпалке.... Его отловили и привезли

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