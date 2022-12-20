Указала день своего рождения "28.06.1978"
Краткая информация
- 28.06.1978, 44 года
- 0 друзей
❗🙏🏼Хозяин или куратор...ОТКЛИКНИСЬ! 🙏🏼.... ЭТО ПРОСТО БЕЗУМИЕ - ПРИВЕЗЛИ УБИВАТЬ МАМОЧКУ С НОВОРОЖДЕННЫМИ ЩЕНКАМИ!!!! Умоляющие глаза и разбитое материнское сердце.....💔 Она прижимает детей и прощается с ними..... МАМОЧКА заглядывает в глаза людям с немым вопросом "За Что, чем я и мои детиДалее
❗🙏🏼Хозяин или куратор...ОТКЛИКНИСЬ! 🙏🏼.... собака - на усыпление.... Умоляющие глаза, разбитое сердце.....💔РЫЖИК...... МАЛЬЧИК заглядывает в глаза людям с немым вопросом "За Что, чем я помешал, за что меня привезли усыплять??". 🙏🏼СЕМЬЯ или куратор+передержка ИЛИ.... СМЕРТЬ😥!!! К сожалению для ЭТОГОДалее
❗МОСКВА, ПИТЕР❗ ГНОМ ГНОМЫЧ ищет Дом И Самую ЛУЧШУЮ, Самую ЛЮБИМУЮ СВОЮ СЕМЬЮ!!!! Гном Гномыча хотели усыпить.....На свою беду он повстречал на своём пути отловщиков из усыпалки - и его схватили..... Дело было в Беларуси....А так как Гном ГНОМЫЧ был бездомный - его повезли усыплять какДалее
❗МОСКВА, ПИТЕР!!!!❗ Самый добрый, самый рыжий-рыжий конопатый Руди ИЩЕТ ДОМ И СЕМЬЮ! Руди жил у очень пьющих людей .... Часто был голодным и приходилось ночевать на улице.... А так как он жил с ними в Беларуси - очередная такая холодная его ночёвка закончилась в усыпалке.... Его отловили и привезлиДалее