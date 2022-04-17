НАША БОЛЬ ВСЕГДА ПРАВА-Илья Марсов Друг без друга, словно речка без моста… Плачет вьюга, то что тело без креста… Пляшет лихо, гримасы белого лица Водит кругом, вновь хмельного молодца… Где искать нам храбреца её ловца… …Просим хлеба…воздух это ж не еда… Молим небо…и ответит нам вода… Грели
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ДУШЕВНАЯ ОСНОВА-Илья Марсов Вяжем пробелами...мажем по белому Крестим по черному...каркают вороны... В поиске призраков,носимся как угорелые... Стоп краны головы сорваны... Тело в осадок пошло...эхо следы занесло... Слышны повсюду,маты отборные Пришла беда,радости солнце ушло... ...Кончились
ЗОЛОТОЙ ТРОПОЙ-Илья Марсов Разлилось рекой горе горькое Синим пламенем опалило грудь А строка искра, обожгла нутро Обожгла нутро, Душу нежную... Как хотелось встать, повести плечом Раскидать всю хмурь окаянную Да пойти тропой неизведанной Да понять свою неприкаянность Сжать в кулак мечту малахитную
ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР-Илья Марсов Время перемычками,люди отражения... Демоны зенитчики,с медом искушения Прячемся от сути и бежим от веры Каждый свой мир крутит,даже сама серость Кто то своей дурью,смог себя прославить... Обветшала сказка... Нам звезду заплатку,некуда уж ставить... Не умеем править мы
ДУША НЕ ПРОСТЫНЬ С ярмом на шее,с дерьмом в мозгах Внутри застыл льдом,проникший страх Идем по жизни...Душа в цепях... Кто сможет снять их с самих себя Не ту дорожку ты выбрал брат... Хотел парного...а пьешь обрат... Душа не простынь,Бог нам не прачка... В начале гадим...а после плачем... Смерть