ДУША НЕ ПРОСТЫНЬ С ярмом на шее,с дерьмом в мозгах Внутри застыл льдом,проникший страх Идем по жизни...Душа в цепях... Кто сможет снять их с самих себя Не ту дорожку ты выбрал брат... Хотел парного...а пьешь обрат... Душа не простынь,Бог нам не прачка... В начале гадим...а после плачем... Смерть