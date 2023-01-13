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Помните девочку-путешественницу из известной сказки "Про Машу и трех медведей"? Так вот, Маша эта после довольно плотного обеда в медвежьей избе все никак не могла определиться, на какой из имеющихся в наличии кроватей ей полежать - "папина" и "мамина" показались ей жесткими и неудобными. ПришлосьДалее
Разжечь огонёк любви несложно, если пара встречается полгода-год. Влюблённые желают изучать друг друга и часто быть рядом. Правда, если в костёр не подбрасывать дров, затухания не избежать. Также с чувствами, которые могут остывать.
Рассмотрим возможные причины, почему влечение партнёровДалее