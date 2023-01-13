Помните девочку-путешественницу из известной сказки "Про Машу и трех медведей"? Так вот, Маша эта после довольно плотного обеда в медвежьей избе все никак не могла определиться, на какой из имеющихся в наличии кроватей ей полежать - "папина" и "мамина" показались ей жесткими и неудобными. Пришлось

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