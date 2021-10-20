Изменил свое имя на "Андрис"
Краткая информация
- 01.12.1984, 36 лет
- Высшее
- Ничего серьёзного
- freelancer
- 0 друзей
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Указал день своего рождения "01.12.1984"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "freelancer"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свою фамилию - "Dargis"Изменил свое имя на "Andris"Указал свой псевдоним - "andrisdargis"
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В сеть Интернет попали скриншоты переписки известных литовских политиков, перемывающих кости действующему министру обороны Литвы Анушаускасу и его давнему конкуренту – председателю комитета по Национальной безопасности и обороне Сейма Кащюнасу. Следует отметить, что несмотря на то, что они являются