Указал день своего рождения "01.12.1984"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "freelancer"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свою фамилию - "Dargis"Изменил свое имя на "Andris"Указал свой псевдоним - "andrisdargis"