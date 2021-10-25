Все жду свою половинку верную девушку ,женщину до 45 лет мне 36 руский парень холостой может найдеться та единственная верная .я не богат обычный работяга справедливость и совесть приветствуеться.а то обжигался попадал в жир ногами хватило.
Все жду свою половинку верную девушку ,женщину до 45 лет мне 36 руский парень холостой может найдеться та единственная верная .я не богат обычный работяга справедливость и совесть приветствуеться.а то обжигался попадал в жир ногами хватило.
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