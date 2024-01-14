Вопрос о том, когда нужно обратиться за помощью психиатра, может быть очень личным и индивидуальным для каждого человека. Часто нам сложно признаться себе, что у нас есть проблемы, и что пришло время предпринять серьезные меры, вместо простого ограничения походов к психологу. Первым шагом является

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