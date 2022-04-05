Поклонник Mylene Farmer. У каждого человека есть особенный артист - артист, который живёт в его душе, артист, который стал частью его самого. У меня этим артистом уже на протяжении 13 лет является Милен Фармер. До знакомства с её творчеством я даже и не знал, что можно слушать артиста годами,