Заполнил раздел "любимые игры" : "Ведьмак 3"
Краткая информация
- 11.04.1992, 29 лет
- Специальное
- В активном поиске
- Не работаю на инвалидности.
- 0 друзей
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Указал день своего рождения "11.04.1992"Заполнил раздел "любимые книги" : "Милен Фармер"Заполнил раздел "любимая еда" : "Шашлык,Лечо"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Милен Фармер, Фрэнсис Фармер, Жюлия Фике…"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Милен Фармер
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Поклонник Mylene Farmer. У каждого человека есть особенный артист - артист, который живёт в его душе, артист, который стал частью его самого. У меня этим артистом уже на протяжении 13 лет является Милен Фармер. До знакомства с её творчеством я даже и не знал, что можно слушать артиста годами,
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