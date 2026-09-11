Искренность против глянца: Ольга Сергеева и ее сингл «Красивые девочки» 25 июля на цифровых площадках состоялась премьера композиции «Красивые девочки» певицы Ольги Сергеевой. Работа привлекает внимание не столько внешним антуражем, сколько внутренним содержанием и точной интонацией, с которой... Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 08.12.2003, 22 года
- 0 друзей