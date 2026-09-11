Анастасия Московская
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Краткая информация

  • 08.12.2003, 22 года
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Анастасия Московская
Искренность против глянца: Ольга Сергеева и ее сингл «Красивые девочки» 25 июля на цифровых площадках состоялась премьера композиции «Красивые девочки» певицы Ольги Сергеевой. Работа привлекает внимание не столько внешним антуражем, сколько внутренним содержанием и точной интонацией, с которой... Далее