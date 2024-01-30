Указал день своего рождения "04.02.1972"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "T/T."Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "$$"Указал свою фамилию - "Z"Изменил свое имя на "STAS"Указал свой псевдоним - "STASZ"