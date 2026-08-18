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Про СВО. И не только. Всем доброго здравия. Сначала предложу то, что публиковал на других ресурсах 8 сентября 2025 года. СВО: Нанеси непоправимый урон врагу силой коллективной мысли.
Призываю вас принять участие в вебинаре, целью которого является формирование коллективного организма разумных... Далее
Призываю вас принять участие в вебинаре, целью которого является формирование коллективного организма разумных... Далее
Приглашение к решению задач Вода, вода. Кругом … вода. И снова о погоде.
Для начала дам «картинку с выставки».
Сижу я как-то в парке. Думы думаю. Посмотрел в небо, а там облака плывут. Дай-ка, думаю, погоняю, параллельно думам, облака. Выбрал одно из них и через несколько минут оно растворилось.... Далее
Для начала дам «картинку с выставки».
Сижу я как-то в парке. Думы думаю. Посмотрел в небо, а там облака плывут. Дай-ка, думаю, погоняю, параллельно думам, облака. Выбрал одно из них и через несколько минут оно растворилось.... Далее