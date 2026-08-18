Про СВО. И не только.

Всем доброго здравия.

Сначала предложу то, что публиковал на других ресурсах 8 сентября 2025 года.

СВО: Нанеси непоправимый урон врагу силой коллективной мысли.





Призываю вас принять участие в вебинаре, целью которого является формирование коллективного организма разумных

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