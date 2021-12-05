Изменила свой статус: ""Упавший духом, гибнет раньше срока" (Омар Хайям) Люблю природу, диких и домашних животных. Очень люблю собак, в прошлом(90е г.) ОКД диплом и жетон 1 степени, БЗМ, МЗМ и за показательные выступления. Хочу выучиться со временем на кинолога и работать по профессии. Не люблю готовить. Люблю лыжи, коньки, велосипед, мопед, бадминтон, катание на водном велосипеде.. Люблю быть на море, купаться, загорать. Хочу выйти замуж за хорошего человека, создать хорошую спокойную семью и по возможности очень хочу деток. Люблю цветы.