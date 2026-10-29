TYHCHO HAKEB
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Краткая информация

  • 1 друг
TYHCHO HAKEB
Новое , ето Осознаное одиночество среди болгаров ,мои сородичи , начали бояться друг от друга ,избежать откровенничать , все ето похожь на очень разобщенная совокупность от характеры , амбиции , убежденность в свою правоту , , отчуждение между соц. слоев , когда часто услышиш осуждение от... Далее
TYHCHO HAKEB
опять Удоляют меня ,мой коментар -болгара ,братя русские ! Патриоты на Руси надо щадить , и выращивать , а не импорт -Бегуны из ИСРАхиля приглашать , с изв. -... Далее

"Чудо, что страна еще существует": Сатановский указал на предателей - Медвежий угол - Медиаплатформа МирТесен

TYHCHO HAKEB
СОВЕТСКИЙ БОЛГАР -русофил в крови !( по презумпцию ) А у нас , в Софии , , , по ТВ , Канализациях , Частных Рейдиоус - " новинкое " -ето повторять до умопомрачение старую тему Дня - " Россия-плохая " , и с каждым днем , , наша Россеяшка в новостях становиться ещо более страшная , , так обидно ,... Далее
TYHCHO HAKEB
Опять забанили меня , братя мои ,русские - на статью про Бориса ЕльцЫна !!! Может , , вы справитесь с ету заваруху- сыр-бор ?
СОВЕТСКИЙ БОЛГАР -
- СПОСИБО АВТОРУ ЗА ВРЕМЯ ПОТРАЧЕННОЕ , и за Фактологию ! ! , , , , , ЗНАЕМ , И ВИДЕЛИ ЕЩО И ФОТО ДЕДА ЕЛЦЫЫНА -РАВИН Юдейский , за спиною у... Далее
TYHCHO HAKEB
https://mt.gazeta.ru/blog/43105710368/Tramp-opublikoval-kartu-s-Ormuzskim-prolivom-nazvannyim-v-ego-ch?utm_referrer=mirtesen.ru& - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -СОВЕТСКИЙ БОЛГАР - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... Далее

Трамп опубликовал карту с Ормузским проливом, названным в его честь - Газета.ру - Медиаплатформа МирТесен