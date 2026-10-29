На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
СОВЕТСКИЙ БОЛГАР -русофил в крови !( по презумпцию ) А у нас , в Софии , , , по ТВ , Канализациях , Частных Рейдиоус - " новинкое " -ето повторять до умопомрачение старую тему Дня - " Россия-плохая " , и с каждым днем , , наша Россеяшка в новостях становиться ещо более страшная , , так обидно ,... Далее
https://mt.gazeta.ru/blog/43105710368/Tramp-opublikoval-kartu-s-Ormuzskim-prolivom-nazvannyim-v-ego-ch?utm_referrer=mirtesen.ru& - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -СОВЕТСКИЙ БОЛГАР - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... Далее