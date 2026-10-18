Forge Pulse: браузерной RPG с автобоями, боссами и кланами. Открыл доступ к Forge Pulse: Если коротко, Forge Pulse представляет собой браузерную idle RPG с автоматическими боями, развитием героя и кланами. Отдельный игровой клиент устанавливать не нужно. Для входа потребуется аккаунт на сайте и ... Далее