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Краткая информация

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Forge Pulse: браузерной RPG с автобоями, боссами и кланами. Открыл доступ к Forge Pulse: Если коротко, Forge Pulse представляет собой браузерную idle RPG с автоматическими боями, развитием героя и кланами. Отдельный игровой клиент устанавливать не нужно. Для входа потребуется аккаунт на сайте и... Далее