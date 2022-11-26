1 Размещайте машинку на ровной поверхности. 2 Не ставьте тяжелые предметы сверху и не садитесь на машинку. 3 Не забывайте контролировать состояние шланга. 4 Используйте только порошок специально разработанный для автоматических стиральных машин. 5 Проверяйте, не имеют ли вещи деталей, которые могут

Далее