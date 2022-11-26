Польза и вред кондиционера По поводу пользы и вреда кондиционера существуют противоположные мнения. Одни утверждают, что правильная эксплуатация прибора и выполнение требований ухода за помещением гарантирует только плюсы и комфорт от использования кондиционера. Вторые доказывают, что он вреденДалее
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1 Размещайте машинку на ровной поверхности. 2 Не ставьте тяжелые предметы сверху и не садитесь на машинку. 3 Не забывайте контролировать состояние шланга. 4 Используйте только порошок специально разработанный для автоматических стиральных машин. 5 Проверяйте, не имеют ли вещи деталей, которые могутДалее
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